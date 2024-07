Transferts : Le PSG dégaine du lourd, une annonce officielle tombe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain s’active dans ce mercato estival et souhaite notamment mettre la main sur João Neves pour son entrejeu. Ce samedi, Benfica a confirmé une offensive du club de la capitale pour son joueur. Un accord serait proche d’être trouvé pour le Portugais, désireux d’évoluer au Parc des Princes.

Désireux de se renforcer dans tous les secteurs de jeu, le PSG cherche notamment à injecter du sang neuf dans l’entrejeu. Alors que Manuel Ugarte pourrait prendre le chemin de Manchester United, João Neves est quant à lui dans le viseur de Luis Campos, désireux de parvenir à un accord avec Benfica. La formation portugaise a d’ailleurs confirmé ce samedi une offensive du PSG pour son joueur.

Mercato : Il va quitter le PSG, son remplaçant est déjà trouvé https://t.co/e5BFeohKWU pic.twitter.com/VsBrwCg5FW — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Benfica confirme l’offre du PSG pour Joao Neves

Rapporté par la version portugaise de FlashScore, Rui Costa, président de Benfica, a fait le point sur la situation de João Neves. « Je n'ai jamais dit qu’il partirait uniquement avec sa clause libératoire. Il y a une offre sur la table, mais je ne vais pas insister sur l'état des choses, a fait savoir ce samedi le boss du club portugais. João Neves est toujours un joueur de Benfica. Je comprends l'inquiétude des socios, mais il y a une négociation en cours et il faut faire preuve d'une certaine réserve, notamment parce que je veux faire ce qu'il y a de mieux pour Benfica ».

Un accord en vue ?

Benfica et le PSG seraient aujourd’hui proche d’un accord pour le transfert de Joao Neves. Si ce dernier dispose d’une clause libératoire de 120M€, un compromis est possible comme l’a reconnu Rui Costa. Les dirigeants parisiens seraient prêts à débourser 70M€ pour le milieu de 19 ans, tandis que leurs homologues portugais en attendraient encore un peu plus. La solution pourrait venir de Renato Sanches, courtisé par son club formateur et poussé vers la sortie par le PSG.