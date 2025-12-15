Surprise au Real Madrid, une star rejoint Lamine Yamal !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Rodrygo n’est pas un titulaire indiscutable au Real Madrid. Le Brésilien fait plutôt office de second couteau, mais cela ne l’empêche pas d’être toujours bankable. En effet, l’attaquant vient de changer d’équipementier en rejoignant Adidas alors qu’il était auparavant chez Nike. Un joli coup pour la marque allemande qui possède déjà Lamine Yamal ou Lionel Messi par exemple.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de battre des records. Le Français a déjà inscrit 26 buts en 25 rencontres toutes compétitions et il ne semble pas prêt de s’arrêter. Une belle réussite qui ne laisse malheureusement que des miettes aux autres attaquants du club espagnol.

Rodrygo joue les seconds rôles au Real Madrid Contrairement à Kylian Mbappé, Rodrygo est beaucoup moins en réussite cette saison avec le Real Madrid. En 19 rencontres toutes compétitions confondues, le Brésilien n’a inscrit que deux buts. Il faut dire que l’attaquant ne dispose pas d’un énorme temps de jeu, lui qui ne totalise que 655 minutes sur les terrains. L’ancien joueur de Santos doit donc se contenter d’un rôle de second couteau.