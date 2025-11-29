Scène lunaire au PSG, il balance sur Neymar aux toilettes !

Pendant quatre saisons, Alexandre Letellier a évolué au PSG et il a donc pu évoluer avec certains des meilleurs joueurs du monde. Le portier a notamment croisé la route de Neymar, qui était selon lui le plus impressionnant. Le Français a également révélé une anecdote savoureuse au sujet du Brésilien qu’il avait malencontreusement surpris aux toilettes.
En 2020, Alexandre Letellier avait réalisé son rêve en passant d’Angers au PSG, son club de cœur. Une aventure longue de quatre saisons pour le portier qui a ainsi pu côtoyer ce qui se faisait de mieux à Paris, avec notamment Neymar, Lionel Messi ou bien Kylian Mbappé.
Neymar a impressionné Letellier
Aujourd’hui retraité, Alexandre Letellier a accepté de revenir sur sa carrière pour L’Équipe. Le gardien de but est notamment revenu sur son passage au PSG et il a dévoilé le nom du joueur qui l’avait le plus impressionné. « Je dirais que le plus impressionnant, c'est Neymar. Je me rappelle m'être fait la réflexion plusieurs fois, quand on faisait des petits jeux réduits : des moments où tu vois qu'il y a deux mecs sur lui, dans un coin, et tu te dis : "Il est mort, le ballon va sortir". Tu commences limite à anticiper, à prendre un ballon pour recommencer le jeu... En fait non, il se sort de situations incroyables. Tu as l'impression que le jeu va vite pour nous, mais pour lui ça va au ralenti, et c'est pour ça qu'il arrive à sortir des gestes incroyables. »
« Il est claustrophobe »
Dans cet entretien accordé à L’Équipe, Alexandre Letellier a également livré une anecdote sur Neymar du temps où il évoluait au PSG. Grâce à l’ancien gardien de but, on apprend que le Brésilien est claustrophobe et qu’il ne peut donc pas s’enfermer dans une pièce, même aux toilettes. « Un jour, je suis resté bête. À l'époque, on était encore au Camp des Loges avec le PSG. Un jour, je vais aux toilettes, j'entre et je vois "Ney" assis sur les toilettes... mais porte ouverte. Quand je le vois comme ça, je me dis : "Mais il fait ça, lui, la porte ouverte ?" Je ressors tout de suite, et Abdou Diallo me voit en train de me questionner tout seul. Il me dit : "Alex, qu'est-ce qu'il y a ?" Je lui dis : "Attends, je viens d'aller dans les toilettes, et Ney est en train de ch..., la porte ouverte". Et il me dit : "C'est normal, c'est parce qu'il est claustrophobe". Il ne s'enferme jamais à clé, il laisse toujours la porte ouverte. »