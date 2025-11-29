Scène lunaire au PSG, il balance sur Neymar aux toilettes !

Alexis Brunet

Pendant quatre saisons, Alexandre Letellier a évolué au PSG et il a donc pu évoluer avec certains des meilleurs joueurs du monde. Le portier a notamment croisé la route de Neymar, qui était selon lui le plus impressionnant. Le Français a également révélé une anecdote savoureuse au sujet du Brésilien qu’il avait malencontreusement surpris aux toilettes.

En 2020, Alexandre Letellier avait réalisé son rêve en passant d’Angers au PSG, son club de cœur. Une aventure longue de quatre saisons pour le portier qui a ainsi pu côtoyer ce qui se faisait de mieux à Paris, avec notamment Neymar, Lionel Messi ou bien Kylian Mbappé.

Neymar a impressionné Letellier Aujourd’hui retraité, Alexandre Letellier a accepté de revenir sur sa carrière pour L’Équipe. Le gardien de but est notamment revenu sur son passage au PSG et il a dévoilé le nom du joueur qui l’avait le plus impressionné. « Je dirais que le plus impressionnant, c'est Neymar. Je me rappelle m'être fait la réflexion plusieurs fois, quand on faisait des petits jeux réduits : des moments où tu vois qu'il y a deux mecs sur lui, dans un coin, et tu te dis : "Il est mort, le ballon va sortir". Tu commences limite à anticiper, à prendre un ballon pour recommencer le jeu... En fait non, il se sort de situations incroyables. Tu as l'impression que le jeu va vite pour nous, mais pour lui ça va au ralenti, et c'est pour ça qu'il arrive à sortir des gestes incroyables. »