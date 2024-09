Salaires : «Tu gagnes 100 fois plus que moi», sa femme cire à l’injustice

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Couple dans la vie de tous les jours, Douglas Luiz et Alisha Lehmann ont tous les deux été transférés à la Juventus lors du dernier mercato estival. Chacun a cependant signé un contrat différent et l’écart de salaire entre les deux est énorme. Au grand dam de la joueuse suisse. Lehmann a ainsi fait part publiquement de sa déception à propos de cette disparité salariale.

Dans le monde du football, les joueurs et les joueuses ne sont clairement pas payés de la même manière. Si les salaires peuvent atteindre des sommes folles chez les hommes, pour ce est qui des femmes, c’est différent. Le couple Douglas Luiz-Alisha Lehmann peut d’ailleurs en témoigner. Cet été, le Brésilien et la Suisse ont été transférés d’Aston Villa à la Juventus, où l’écart entre leur salaire est abyssal…

« On aimerait tous avoir le même salaire »

Pour La Gazzetta dello Sport, Alisha Lehmann n’a d’ailleurs pas hésité à crié à l’injustice à ce propos. La joueuse de la Juventus, en couple avec Douglas Luiz, a ainsi lâché : « On aimerait tous avoir le même salaire. Souvent j'en parle avec Douglas à la maison et je lui dis que c'est injuste : « On fait le même métier mais tu gagnes 100 fois plus que moi » ».

« Ça me touche en tant que femme »

Alisha Lehmann a ensuite poursuivi : « Ça me touche en tant que femme. Le chemin à parcourir est encore long parce qu'on atteindra peut-être jamais l'égalité salariale. Il faudra une réelle volonté pour qu'un changement s'opère dans ce sens ».