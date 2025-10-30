Riolo - Hanouna : Le grand projet dévoilé !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure phare de RMC, en étant l’un des grands artisans du succès de l’After Foot depuis vingt ans, Daniel Riolo rêve de se diversifier. Invité de Cyril Hanouna cette semaine, le journaliste a fait part de son envie d’animer un talk-show société-politique, un projet qui a séduit la star de W9.

Cette saison, l’After Foot fête ses 20 ans sur RMC . Une émission à laquelle participe Daniel Riolo depuis ses débuts, ce qui ne l’empêche pas diversifier ses activités. Auteur de plusieurs ouvrages, le journaliste de RMC est également à la tête d’un programme sur le poker diffusé chaque dimanche soir à l’antenne et intervient régulièrement dans la quotidienne de la mi-journée d’ Estelle Denis , toujours sur RMC . De quoi lui permettre d’aborder des sujets de société, mais Daniel Riolo a d’autres ambitions encore plus fortes.

Présent sur le plateau de « Tout beau tout neuf » cette semaine sur W9 , la grande gueule de RMC a dévoilé son rêve professionnel. « Dans les médias, probablement animer une émission société-politique plus vaste que le sport. Je sais que j’en ai envie depuis longtemps », a-t-il confié. Un programme que Cyril Hanouna se verrait bien produire, comme il l’avait confié il y a quelque temps en privé à Géraldine Maillet , sa chroniqueuse qui n’est autre que la compagne de Daniel Riolo .

« Moi, en tant que producteur, je sais que Daniel Riolo est capable de faire un talk-show »

« Je sais, je me suis renseigné, mine de rien Daniel a une grosse envie, c’est peut-être d’avoir son talk-show, a ajouté Hanouna dans son émission, estimant que Daniel Riolo avait les caractéristiques pour réussir ce projet. Pour faire un talk-show, tu ne connais pas le nom du talk-show, tu connais le nom du gars qui l’anime. A l’époque, tu disais ‘je regarde Ruquier, je regarde Ardisson, je regare Fogiel’. Je ne pense pas que les gens disent qu’ils regardent ‘Tout beau tout neuf’, mais je regarde Hanouna. (…) Daniel Riolo a le talent pour faire un talk-show, c’est une vraie personnalité. (…) Aujourd’hui, qu’est-ce qui marche le mieux ? Ce sont les talk-shows où les animateurs donnent leurs avis. (…) Daniel Riolo est capable. Moi, en tant que producteur, demain je sais que Daniel Riolo est capable de faire un talk-show. Je suis sûr que ça cartonnerait. »

« On va voir si ça se fait avant ma retraite », a ensuite ajouté Daniel Riolo, n’écartant aucune possibilité pour la suite. « Moi, je l’aurais mis tous les soirs à 22h30, comme aux États-Unis, j’aurais fait un gros talk-show », a surenchéri Hanouna, un timing qui priverait néanmoins Daniel Riolo de son rendez-vous quotidien sur RMC. « Il y a l’After à cette heure-là », lui a rappelé le journaliste, pas de quoi décourager le trublion du PAF : « J’aurais mis l’After un peu avant, un peu plus tôt, et j’aurais enchaîné à 22h30, tous les soirs en télé, Daniel Riolo entre 22h30 et 00h30. » Reste à voir si l’idée va se concrétiser…