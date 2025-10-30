«Cet homme est fou» : Daniel Riolo pète les plombs à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité de Tout beau tout n9uf sur W9 mardi soir dans le cadre de la promotion de son nouveau livre, Daniel Riolo s'est notamment fait remarquer par un très gros clash avec Gilles Verdez, chroniqueur de Cyril Hanouna, pour un sujet qui n'a rien à avoir avec le football.

Alors qu'il vient de sortir son nouveau livre intitulé Le Football selon moi, Daniel Riolo est en plein tournée médiatique pour en faire la promotion. Le journaliste de RMC était donc présent sur le plateau de Tout beau tout n9uf sur W9. Et durant l'émission de Cyril Hanouna, Daniel Riolo s'est écharpé avec Gilles Verdez qui a proposé de renommer les vacances de Noël en vacances d'hiver.

Daniel Riolo s'emporte contre Gilles Verdez « La France est ce putain de pays qui veut dégueuler son histoire. J’aurais aimé le dire sans gros mots, mais ça me dépasse qu’on ait un problème avec l’histoire de notre pays. Je ne sais pas ce qui motive les gens qui ont les arguments de Gilles Verdez. Je ne sais pas ce qu’il y a derrière. Pourquoi détester à ce point la France et l’histoire de France ? », demande-t-il. Ce à quoi Gilles Verdez répond par une question : « C’est que, dans ces cas-là vous ne vomissez pas l’histoire de France donc vous adoubez la colonisation ? » Et visiblement, cette interrogation à rendu fou Daniel Riolo.