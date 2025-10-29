Laure Boulleau, son coup de gueule sur un joueur frustré !

Visiblement surprise par les propos tenus par Pierre-Emerick Aubameyang mercredi dernier après la défaite de l'OM sur la pelouse du Sporting Lisbonne en Ligue des Champions, Laure Boulleau a poussé un coup de gueule sur Canal + après l'intervention du buteur gabonais. Et elle regrette qu'il ait autant parlé sur le coup de la frustration.
Mercredi dernier, alors que l'OM sortait tout juste d'une défaite in-extremis sur la pelouse du Sporting Lisbonne (2-1) en Ligue des Champions et qui a notamment été marquée par l'expulsion d'Emerson, Pierre-Emerick Aubameyang s'est présenté très en colère au micro de Canal + au coup de sifflet final. Et le buteur gabonais de l'OM s'en est pris à l'arbitrage.
Aubameyang s'est lâché
« Ce soir les arbitres n'ont pas du tout été au niveau. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien eu pour nous. Le premier jaune qu'Emerson prend est scandaleux, il ne peut rien faire avec sa main... », a lâché Aubameyang. Une sortie médiatique qui a beaucoup fait parler, et qui n'a pas du tout été du goût de Laure Boulleau, la consultant de Canal +.
« Quand on est frustré, on peut dire des bêtises »
L'ancienne joueuse du PSG a immédiatement rebondi à cette sortie du buteur de l'OM, dénonçant sa frustration : « Il n’y a pas que l’arbitre qui a fait des erreurs ce soir, mais je pense que lorsqu’on est frustré, on peut dire des bêtises. J’essaye de ne pas trop lui en vouloir », constate Laure Boulleau.