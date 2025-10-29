Laure Boulleau, son coup de gueule sur un joueur frustré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement surprise par les propos tenus par Pierre-Emerick Aubameyang mercredi dernier après la défaite de l'OM sur la pelouse du Sporting Lisbonne en Ligue des Champions, Laure Boulleau a poussé un coup de gueule sur Canal + après l'intervention du buteur gabonais. Et elle regrette qu'il ait autant parlé sur le coup de la frustration.

Mercredi dernier, alors que l'OM sortait tout juste d'une défaite in-extremis sur la pelouse du Sporting Lisbonne (2-1) en Ligue des Champions et qui a notamment été marquée par l'expulsion d'Emerson, Pierre-Emerick Aubameyang s'est présenté très en colère au micro de Canal + au coup de sifflet final. Et le buteur gabonais de l'OM s'en est pris à l'arbitrage.

Aubameyang s'est lâché « Ce soir les arbitres n'ont pas du tout été au niveau. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien eu pour nous. Le premier jaune qu'Emerson prend est scandaleux, il ne peut rien faire avec sa main... », a lâché Aubameyang. Une sortie médiatique qui a beaucoup fait parler, et qui n'a pas du tout été du goût de Laure Boulleau, la consultant de Canal +.