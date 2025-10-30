L’incroyable offre de Messi à l’Arabie saoudite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi n’a pas embarqué dans le train qui était à quai en 2023 à son départ du PSG pour l’Arabie saoudite. Approché par la Saudi Pro League, le champion du monde s’envolait aux Etats-Unis afin de vivre le rêve américain en Floride à l’Inter Miami plutôt que de s’engager en faveur d’Al-Hilal. En cette année de Coupe du monde, Messi aurait proposé un marché aux Saoudiens.

A l’approche du mercato d’été 2023, moment où son aventure au PSG avait touché à sa fin, Lionel Messi avait deux options claires pour son avenir en dehors du Vieux Continent : l’Arabie saoudite avec Al-Hilal et la Major League Soccer à l’Inter Miami. Le champion du monde argentin a choisi la dernière option bien qu’il fut question d’un accord avec le club de Riyad.

Messi tente de signer un contrat court en Arabie saoudite Cependant, plus de deux ans plus tard, Lionel Messi aurait offert ses services à la Saudi Pro League de manière momentanée. En raison de la trêve en MLS, l’octuple Ballon d’or restera inactif pendant plusieurs semaines en cette année de Coupe du monde qui pourrait être sa dernière avec l’Albiceleste pour celui qui fêtera ses 39 ans le 24 juin prochain.