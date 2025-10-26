Messi - Cristiano Ronaldo : La catastrophe avec Lamine Yamal ?

Pierrick Levallet

Lamine Yamal est passé tout proche du Ballon d’Or cette année. Auteur d’une saison époustouflante à seulement 18 ans, le phénomène du FC Barcelone a néanmoins vu Ousmane Dembélé lui passer devant pour le graal. Cela n’empêche toutefois pas certains de comparer le crack espagnol à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Nani estime toutefois que Lamine Yamal court droit à la catastrophe si ces comparaisons ne cessent pas.

«Nous ne pouvons pas comparer ni rivaliser avec Cristiano Ronaldo ou Messi» « Messi et Cristiano ?... Nous ne pouvons pas parler de cela maintenant, nous ne pouvons pas faire cela, car nous détruisons ce que nous voulons qu'il (Lamine) devienne. Nous ne pouvons pas comparer ni rivaliser avec Cristiano Ronaldo ou Messi. Messi et Cristiano Ronaldo ont fait beaucoup de très bonnes choses. Que ceux qui viennent après eux fassent aussi leurs propres choses. Et nous les applaudirons » a d’abord expliqué l’ex-international portugais, passé par Manchester United, dans un entretien accordé à AS.