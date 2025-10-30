Dérapage sur les réseaux sociaux : Pierre Ménès menace de porter plainte !

Réputé pour ses passages sur Canal+ et L’Équipe, Pierre Ménès ne s’est pas fait que des amis au fil de sa carrière de journaliste de par ses opinions tranchées. Ces dernières heures, l’ex-consultant de la chaîne cryptée a été pris en grippe par un internaute sur X qui lui a débité un nombre d’insultes violentes. Ménès a annoncé la couleur pour ce qui est des réprimandes.
Très présent sur les réseaux sociaux, analysant l’actualité sportive en donnant par moments son avis, Pierre Ménès a été la cible d’une cyber-attaque : « Va n*quer ta mère sale fils de p*te. Je vais t’égorger, violer Mélissa et buter ton fils bâtard ». Un post sur X d’une violence inouïe de la part de l’internaute @younessraski qui n’a pas échappé à Ménès, le destinataire de ce message haineux. L’ancien consultant de Canal+ l’a partagé sur son compte personnel mercredi avec la légende suivante : « L’aimable du jour ». Qu’en est-il désormais, quelles sont les avancées ?
«Les recherches sont en cours pour savoir si c’est un vrai compte»
Ce jeudi, Pierre Ménès a fait savoir qu’il ne comptait pas laisser ce lot d’insultes sans suite. Par le biais d’une nouvelle publication sur X, l’ex-journaliste de L’Équipe a promis d’aller au bout de cette affaire qui prendra une tournure judiciaire si une condition était remplie. « Pour répondre à tous ceux qui me demandent de porter plainte contre le tweet insultant publié hier, les recherches sont en cours pour savoir si c’est un vrai compte ».
«Dans ce cas évidemment, une plainte sera déposée»
Si jamais l’authenticité du compte en question venait à être validée, Pierre Ménès affirme qu’il passerait alors à la vitesse supérieure. « Dans ce cas évidemment, une plainte sera déposée. Merci du soutien ». Reste à savoir désormais ce qu’il adviendra de cette affaire.