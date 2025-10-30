Dérapage sur les réseaux sociaux : Pierre Ménès menace de porter plainte !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Réputé pour ses passages sur Canal+ et L’Équipe, Pierre Ménès ne s’est pas fait que des amis au fil de sa carrière de journaliste de par ses opinions tranchées. Ces dernières heures, l’ex-consultant de la chaîne cryptée a été pris en grippe par un internaute sur X qui lui a débité un nombre d’insultes violentes. Ménès a annoncé la couleur pour ce qui est des réprimandes.

Très présent sur les réseaux sociaux, analysant l’actualité sportive en donnant par moments son avis, Pierre Ménès a été la cible d’une cyber-attaque : « Va n*quer ta mère sale fils de p*te. Je vais t’égorger, violer Mélissa et buter ton fils bâtard ». Un post sur X d’une violence inouïe de la part de l’internaute @younessraski qui n’a pas échappé à Ménès, le destinataire de ce message haineux. L’ancien consultant de Canal+ l’a partagé sur son compte personnel mercredi avec la légende suivante : « L’aimable du jour ». Qu’en est-il désormais, quelles sont les avancées ?

«Les recherches sont en cours pour savoir si c’est un vrai compte» Ce jeudi, Pierre Ménès a fait savoir qu’il ne comptait pas laisser ce lot d’insultes sans suite. Par le biais d’une nouvelle publication sur X, l’ex-journaliste de L’Équipe a promis d’aller au bout de cette affaire qui prendra une tournure judiciaire si une condition était remplie. « Pour répondre à tous ceux qui me demandent de porter plainte contre le tweet insultant publié hier, les recherches sont en cours pour savoir si c’est un vrai compte ».