PSG : Zaïre-Emery en Allemagne, la grande annonce !

Alexis Brunet

Après son match nul contre Strasbourg ce vendredi, le PSG doit se déplacer sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des champions mardi soir. Titulaire face aux Alsaciens, Warren Zaïre-Emery devrait également démarrer la rencontre en Allemagne. Le Français profite des récents problèmes physiques de Joao Neves et de Fabian Ruiz.

Vendredi, le PSG n’a pas préparé de la meilleure des manières son déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi soir en Ligue des champions. Menés 3-1, les Parisiens ont finalement réussi à obtenir le match nul contre Strasbourg, grâce à une réalisation en fin de match de Senny Mayulu.

Zaïre-Emery devrait être titulaire contre le Bayer Leverkusen Face à Strasbourg, un joueur du PSG a particulièrement marqué des points, il s’agit de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain s’est montré entreprenant et beaucoup plus en forme que ces derniers temps. Cela lui a notamment permis de performer les lignes alsaciennes à de nombreuses reprises. D’après les informations du Parisien, cette bonne performance a été notée par Luis Enrique qui devrait titulariser le Français contre le Bayer Leverkusen.