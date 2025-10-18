Kylian Mbappé : La grande annonce après le calvaire

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, Kylian Mbappé a connu une frayeur avec l’équipe de France. Touché à la cheville contre l’Azerbaïdjan, l’attaquant de 26 ans a été contraint de quitter le rassemblement des Bleus. Mais bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid, le Bondynois sera opérationnel pour le match contre Getafe selon Xabi Alonso.

Le retour aux affaires est imminent pour le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole espère poursuivre sur son bon début de saison, avec en ligne de mire, un déplacement sur la pelouse de Getafe ce dimanche soir. Un rendez-vous auquel devrait participer Kylian Mbappé.

Mbappé pleinement remis ? Ayant quitté le rassemblement de l’équipe de France la semaine dernière après avoir subi une rechute au niveau de sa cheville, l’attaquant français semble pleinement remis. En effet, ce vendredi, l’Equipe affirmait que Mbappé avait participé à la séance d’entraînement sans gêne apparente, tout sourire. Le quotidien sportif révélait que du côté du staff madrilène, on était confiant quant à sa capacité à démarrer la rencontre.