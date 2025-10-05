PSG : Son retour est programmé, il lui promet l'enfer !

Alexis Brunet

Dimanche soir, Lucas Chevalier va faire son grand retour au stade Pierre Mauroy, mais cette fois avec le maillot du PSG. Bruno Génésio, son ancien entraîneur au LOSC, est d’ailleurs très content de pouvoir revoir le gardien de but, même s’il espère bien que son équipe lui marquera de nombreux buts, synonyme des trois points pour Lille.

Dimanche soir, c’est un choc qui attend les amateurs de Ligue 1, entre deux équipes engagées en coupe d’Europe. Après sa victoire contre le FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG se rend sur la pelouse du LOSC, qui s’est également imposé en Ligue Europa (1-0 contre Rome).

Le grand retour de Chevalier Un match qui sera notamment marqué par le retour de Lucas Chevalier dans son ancien stade. En effet, le portier du PSG a évolué pendant de nombreuses saisons au LOSC, avant de rejoindre le club de la capitale cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Un transfert qui a coûté au total 40M€ aux dirigeants parisiens avec 15M€ potentiels de bonus.