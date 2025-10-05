PSG : Son retour est programmé, il lui promet l'enfer !

Dimanche soir, Lucas Chevalier va faire son grand retour au stade Pierre Mauroy, mais cette fois avec le maillot du PSG. Bruno Génésio, son ancien entraîneur au LOSC, est d’ailleurs très content de pouvoir revoir le gardien de but, même s’il espère bien que son équipe lui marquera de nombreux buts, synonyme des trois points pour Lille.
Dimanche soir, c’est un choc qui attend les amateurs de Ligue 1, entre deux équipes engagées en coupe d’Europe. Après sa victoire contre le FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG se rend sur la pelouse du LOSC, qui s’est également imposé en Ligue Europa (1-0 contre Rome).
Le grand retour de Chevalier
Un match qui sera notamment marqué par le retour de Lucas Chevalier dans son ancien stade. En effet, le portier du PSG a évolué pendant de nombreuses saisons au LOSC, avant de rejoindre le club de la capitale cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Un transfert qui a coûté au total 40M€ aux dirigeants parisiens avec 15M€ potentiels de bonus.
« On va tout faire pour lui mettre des buts »
Présent en conférence de presse, Bruno Génésio a justement évoqué les retrouvailles à venir avec Lucas Chevalier. L’entraîneur du LOSC est content de revoir son ancien protégé, mais il espère que ses joueurs lui marqueront de nombreux buts et s’imposeront donc face au PSG. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le public, je pense que ça va être chaleureux (l’accueil). De notre côté on va le saluer à son arrivée, après on va tout faire pour lui mettre des buts. On le verra avec plaisir après, mais on l’a déjà recroisé depuis qu’il est parti à Paris et il sait qu’il est chez lui ici. »