PSG - Real Madrid : Mbappé reçoit un gros coup de pression !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid et non plus du PSG. Le géant espagnol est plutôt satisfait des performances de l’attaquant, mais il n’hésite pas à lui rappeler qu’à Madrid la barre est très haute. En effet, les deux derniers matches du champion du monde 2018 n’ont pas trop plu à l’état-major madrilène.

Encore une fois cette saison, le Real Madrid fait partie des favoris pour le titre final en Ligue des champions. Les Madrilènes l’ont déjà emporté l’année dernière et cette fois, ils comptent un nouvel atout de poids en la personne de Kylian Mbappé. Malgré des premiers mois compliqués, le champion du monde 2018 semble enfin parfaitement acclimaté à sa nouvelle maison.

Mbappé est resté muet lors des deux derniers matches

Lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions, le Real Madrid a pris un léger avantage en s’imposant deux buts à un contre l’Atlético de Madrid. Une rencontre durant laquelle le Français n’a pas brillé, se montrant particulièrement invisible. La presse espagnole n’avait d’ailleurs pas manqué de critiquer le Français, qui n’avait pas montré grand-chose également lors du dernier match de championnat contre le Betis Séville (défaite 2-1 des Madrilènes).

Le Real Madrid met la pression sur Kylian Mbappé

Kylian Mbappé reste donc sur deux mauvaises performances et cela ne plait pas au Real Madrid. D’après les informations de Marca, le club espagnol a mis la pression sur l’attaquant français en lui faisant comprendre qu’il devait vite se reprendre et qu’ici ce n’était pas comme au PSG et qu’il n’avait pas le droit de se montrer décevant trop longtemps. Visiblement, le message a été correctement perçu par l’ancien Parisien qui se serait montré très impliqué lors des entraînements suivants. Reste à voir si cela sera suffisant pour retrouver le chemin des filets et faire gagner son équipe dimanche contre le Rayo Vallecano, actuel septième de Liga.