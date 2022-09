Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar… Kylian Mbappé annonce la couleur pour la MNM

Publié le 5 septembre 2022 à 23h10 par Hugo Chirossel

Après une première saison mitigée, le trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé commence enfin à montrer son plein potentiel au PSG. Une satisfaction pour l'international français, qui souhaite poursuivre sur cette dynamique, alors que les Parisiens feront leur entrée en Ligue des champions mardi face à la Juventus.

Un départ presque parfait. Avec cinq victoires en six matchs, le Paris Saint-Germain a très bien débuté sa saison en championnat. Le PSG a seulement été tenu en échec par l’AS Monaco (1-1) pour le moment, emmené notamment par son trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Des statistiques impressionnantes

Neymar avait annoncé la couleur avant la reprise et il tient pour l’instant sa parole. Depuis le retour de la Ligue 1, le Brésilien en est déjà à 7 buts et 6 passes décisives. S’il comptabilise le même nombre de passes, Lionel Messi a de son côté a marqué 3 fois, alors que le Français en est également à 7 réalisations.

« On espère qu’on va continuer comme ça »