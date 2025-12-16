PSG - Mbappé : Le conflit qui va révolutionner le football ?

Alexis Brunet

Le PSG et Kylian Mbappé sont depuis plusieurs mois au cœur d’une bataille judiciaire, qui va prendre fin ce mardi. Les deux parties se demandent des sommes folles et la décision du conseil des prud’hommes est attendue ce mardi. Selon le verdict du conseil des prud’hommes, cette décision pourrait potentiellement révolutionner le monde du football. Explications.

La longue histoire entre le PSG et Kylian Mbappé n’est pas encore terminée. Alors que l’attaquant n’est plus sous contrat avec le club de la capitale, il est toutefois encore lié à ce dernier à cause d’une bataille juridique. Les deux parties se réclament des sommes folles et le conseil des prud’hommes doit se prononcer ce mardi.

263M€ pour Mbappé ? Au maximum, Kylian Mbappé pourrait obtenir 263M€ de la part du PSG. Une somme qui correspondrait à plusieurs primes et salaires non versés, mais également à la possible requalification de son contrat de travail en CDI. De son côté, le club de la capitale réclame 440M€ à son ancien joueur.