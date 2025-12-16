Le PSG menacé, ça chauffe au Qatar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale à Doha (18h). La formation de Luis Enrique fait face à celle de Filipe Luis, qui n’a pas hésité à avertir le club parisien. Mais de son côté, Paris ne veut absolument pas manquer cette occasion en or de glaner un nouveau trophée.

Le PSG peut à nouveau marquer l’histoire. Ce mercredi, le club parisien pourrait devenir le premier club français à remporter la Coupe Intercontinentale. Paris fait face au Flamengo de Filipe Luis à Doha, alors que l’ancien latéral gauche désormais entraîneur se verrait bien réaliser un gros coup face au PSG.

Filipe Luis veut faire déjouer le PSG « Tout le monde veut gagner la finale, et dès demain, je commencerai à étudier Paris, à regarder beaucoup de matchs. Je suis certain que beaucoup d’équipes ont réussi à neutraliser le PSG, mais je suis aussi certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. L’équipe de Luis Enrique est impressionnante. J’espère lui serrer la main avant le match. On affronte le vainqueur de la Ligue des Champions, avec le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde. Notre seule chance de vaincre cet adversaire, c’est de sortir de match parfait », a-t-il récemment déclaré.