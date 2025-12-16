Le PSG menacé, ça chauffe au Qatar !

Ce mercredi soir, le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale à Doha (18h). La formation de Luis Enrique fait face à celle de Filipe Luis, qui n’a pas hésité à avertir le club parisien. Mais de son côté, Paris ne veut absolument pas manquer cette occasion en or de glaner un nouveau trophée.
Le PSG peut à nouveau marquer l’histoire. Ce mercredi, le club parisien pourrait devenir le premier club français à remporter la Coupe Intercontinentale. Paris fait face au Flamengo de Filipe Luis à Doha, alors que l’ancien latéral gauche désormais entraîneur se verrait bien réaliser un gros coup face au PSG.
Filipe Luis veut faire déjouer le PSG
« Tout le monde veut gagner la finale, et dès demain, je commencerai à étudier Paris, à regarder beaucoup de matchs. Je suis certain que beaucoup d’équipes ont réussi à neutraliser le PSG, mais je suis aussi certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. L’équipe de Luis Enrique est impressionnante. J’espère lui serrer la main avant le match. On affronte le vainqueur de la Ligue des Champions, avec le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde. Notre seule chance de vaincre cet adversaire, c’est de sortir de match parfait », a-t-il récemment déclaré.
« On ne sait pas quand cette opportunité se représentera »
Mais comme le rapporte le Parisien, le PSG ne prend certainement pas ce match à la légère. Les hommes de Luis Enrique sont focalisés sur l’obtention de ce trophée, dans ce qui est considéré en interne comme le match le plus important de la fin d’année. « On ne sait pas quand cette opportunité se représentera. C’est un honneur de jouer cette compétition qui est réservée à l’élite. L’équipe est très ambitieuse et déterminée à remporter un nouveau titre », glisse une source interne au club auprès du quotidien.