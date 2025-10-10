PSG : Le plan parfait de Luis Enrique

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Maxwell a évolué au PSG, mais il n’a malheureusement pas réussi à remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale, malgré une équipe très forte. Selon le Brésilien, si Paris a enfin réussi à mettre la main sur la C1, c’est avant tout grâce à l’équilibre défensif trouvé par Luis Enrique.

Pendant des années, l’OM était le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions, mais cela a changé la saison dernière. Le 31 mai, le PSG a enfin réussi à égaler son grand rival en mettant la main sur la Coupe aux grandes oreilles, grâce à un succès 5-0 en finale contre l’Inter Milan.

Un succès signé Luis Enrique Si le PSG a enfin remporté la Ligue des champions, c’est qu’il y a un peu plus de deux ans il avait décidé de faire confiance à Luis Enrique. Le coach espagnol a imposé sa patte à Paris et il a permis au club de la capitale d’enfin briser le plafond de verre. Cela a d’ailleurs valu au technicien de 55 ans d’être élu meilleur entraîneur du monde dernièrement.