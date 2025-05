PSG : Le coup de pression avant la finale !

Samedi soir, le PSG défiera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Un match qui pourrait faire entrer Paris dans la légende, mais qui aussi surtout engendrer des débordements, quel que soit le résultat. Un scénario que souhaite à tout prix éviter le Collectif Ultras Paris, qui a publié un communiqué pour inciter au calme.

Le CUP souhaite éviter les débordements

Les supporters du PSG souhaitent donc faire la fête samedi soir et que ce jour reste un très bon souvenir. Pour cela, il faudra donc qu’il n’y ait pas de débordements, qui pourraient gâcher les festivités. Ce vendredi, le CUP à donc décidé de publier un communiqué pour rappeler aux supporters parisiens d’éviter tout débordement. « Supporters du Paris Saint-Germain, nous y sommes, l’heure est historique Notre club, notre fierté, notre indéfectible amour comme le disait Monsieur Borelli, s’apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions à Munich. A vous, les fidèles Ultras ou non qui ferez le déplacement en Bavière, mettez-y vos tripes, vos cœurs, vos voix, donnez tout et même plus. Faites trembler l’Allianz Arena, portez nos couleurs avec passion et honneur. Que chaque chant, chaque cri, chaque battement de tambour résonne comme un séisme pour pousser nos joueurs vers la victoire. Donnez tout, jusqu’à la dernière seconde, car Paris, c’est nous ! À ceux qui resteront à Paris, envoyez vos ondes, votre force, votre amour à des centaines de kilomètres. Vibrez au Parc des Princes, devant vos écrans, dans les bars, dans les rues, mais sans débordements. Que l’issue soit une explosion de joie ou une leçon à tirer, restez fiers et exemplaires. Paris, la plus belle ville du monde, mérite des supporters qui l’honorent. Tous ensemble, à Munich ou à Paris, montrons au monde ce qu’est l’amour infini du Paris SG. Allez Paris ! »