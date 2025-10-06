PSG : La catastrophe qui va rendre fou Luis Enrique !

Alexis Brunet

Le sort semble s’acharner sur le PSG. Après Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Joao Neves, Fabian Ruiz et Bradley Barcola, un autre Parisien vient de se blesser. Fortement utilisé par Luis Enrique dernièrement, Senny Mayulu s’est blessé contre Lille et il est malheureusement forfait pour les deux matches des Espoirs contre les Iles Féroé et l’Estonie.

Le PSG est en train de payer le coût d’une dernière saison très longue et éprouvante. Petit à petit, Luis Enrique perd de nombreux joueurs sur blessure. Cela a commencé avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué, mais ils sont loin d’être les seuls.

Barcola blessé … Face à Lille dimanche soir, le PSG devait faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, mais également Marquinhos, Fabian Ruiz, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia. L’infirmerie du club de la capitale est donc bien remplie et un nouveau Parisien l’a rejoint ce lundi. En effet, la FFF a annoncé la blessure de Bradley Barcola, qui a donc été remis à disposition du champion d’Europe.