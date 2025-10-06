PSG : La catastrophe qui va rendre fou Luis Enrique !

Le sort semble s’acharner sur le PSG. Après Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Joao Neves, Fabian Ruiz et Bradley Barcola, un autre Parisien vient de se blesser. Fortement utilisé par Luis Enrique dernièrement, Senny Mayulu s’est blessé contre Lille et il est malheureusement forfait pour les deux matches des Espoirs contre les Iles Féroé et l’Estonie.
Le PSG est en train de payer le coût d’une dernière saison très longue et éprouvante. Petit à petit, Luis Enrique perd de nombreux joueurs sur blessure. Cela a commencé avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué, mais ils sont loin d’être les seuls.
Barcola blessé …
Face à Lille dimanche soir, le PSG devait faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, mais également Marquinhos, Fabian Ruiz, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia. L’infirmerie du club de la capitale est donc bien remplie et un nouveau Parisien l’a rejoint ce lundi. En effet, la FFF a annoncé la blessure de Bradley Barcola, qui a donc été remis à disposition du champion d’Europe.
… Mayulu également !
Mais le sort continue de s’acharner sur le PSG. En plus de Bradley Barcola, Luis Enrique a perdu un autre joueur sur blessure ce lundi. En effet, à travers un communiqué, l’équipe de France Espoirs a affirmé que Senny Mayulu s’était blessé contre Lille et qu’il était donc forfait pour les deux matches à venir face aux Iles Féroé et à l'Estonie. « Touché à la cuisse gauche hier lors de son match de championnat face à Lille, Senny Mayulu est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs. Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur. » Un autre coup dur pour l’entraîneur parisien, qui utilisait beaucoup dernièrement le joueur de 19 ans qui avait notamment marqué un but très important contre le FC Barcelone en Ligue des champions (victoire 2-1 du PSG).