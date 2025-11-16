PSG : Il change d'équipe, c'est validé !

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, Warren Zaïre-Emery avait décidé de répondre à l’appel de Gérald Baticle et des Espoirs alors qu’il était devenu international français chez les A. Un choix qui a fait beaucoup de bien au joueur du PSG, qui a retrouvé par la suite un rôle central en club. Un changement qui a également été validé par Didier Deschamps.

Jeudi soir, contre l’Ukraine, Warren Zaïre-Emery a pu disputer les dix dernières minutes du match à la place de Manu Koné. Une vraie bonne nouvelle pour le joueur du PSG, qui avait fait le pari il y a quelque temps de repartir avec les Espoirs pour retrouver un peu de confiance.

Zaïre-Emery est de nouveau important au PSG Lors de ce passage chez les Espoirs, Warren Zaïre-Emery a retrouvé du temps de jeu, ce qui lui manquait au PSG. Le milieu de terrain est par la suite revenu à Paris gonflé à bloc et cela a plu à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol lui accorde beaucoup de minutes et il a notamment été titulaire lors des trois derniers matchs de Ligue des champions et des neuf dernières rencontres de Ligue 1.