PSG : Il change d'équipe, c'est validé !

Il y a quelque temps, Warren Zaïre-Emery avait décidé de répondre à l’appel de Gérald Baticle et des Espoirs alors qu’il était devenu international français chez les A. Un choix qui a fait beaucoup de bien au joueur du PSG, qui a retrouvé par la suite un rôle central en club. Un changement qui a également été validé par Didier Deschamps.
Jeudi soir, contre l’Ukraine, Warren Zaïre-Emery a pu disputer les dix dernières minutes du match à la place de Manu Koné. Une vraie bonne nouvelle pour le joueur du PSG, qui avait fait le pari il y a quelque temps de repartir avec les Espoirs pour retrouver un peu de confiance.
Zaïre-Emery est de nouveau important au PSG
Lors de ce passage chez les Espoirs, Warren Zaïre-Emery a retrouvé du temps de jeu, ce qui lui manquait au PSG. Le milieu de terrain est par la suite revenu à Paris gonflé à bloc et cela a plu à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol lui accorde beaucoup de minutes et il a notamment été titulaire lors des trois derniers matchs de Ligue des champions et des neuf dernières rencontres de Ligue 1.
Deschamps valide le choix du joueur
Présent en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps s’est exprimé sur le cas Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur a validé le choix du joueur du PSG de revenir avec les Espoirs, ce qui lui a permis par la suite de revenir avec les A. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Ça lui a fait du bien (de retourner avec les Espoirs), il a retrouvé du plaisir. Il ne faut pas que ce soit une punition. Il a enchaîné avec le PSG, ça lui permet d’être de nouveau avec nous. Ça ne marche pas à chaque fois, il faut l’adhésion totale du joueur. Il en avait envie. » Selon toute vraisemblance, WZE devrait même être titulaire dimanche contre l’Azerbaïdjan.