PSG : En guerre à Paris, le Qatar prépare un projet légendaire à 600M€

La rédaction

Alors que les négociations entre la ville de Paris et le PSG pour le rachat du Parc des Princes semblent être au point mort, le fond d’investissement qatari compte agir. En cas d’échec du rachat du stade mythique, le PSG ira jouer ailleurs.

C’est peut-être la fin d’une grande histoire pour le PSG. Depuis sa fondation en 1970, le club de la capitale évolue au Parc des Princes, un stade mainte fois rénové, notamment depuis que les investisseurs qataris sont à la tête du club. Cependant, la maire de Paris Anne Hidalgo considère que le Parc des Princes ne doit absolument pas être vendu au club, mais rester une possession de la ville. Le PSG a, depuis, réfléchi a aller voir ailleurs.

Le plus grand stade du pays

Comme l’expliquait RMC Sport fin novembre, différentes options sont envisageables. L’une d’entre elles serait de faire une offre d’achat pour le Stade de France, en répondant à l’appel d’offres de renouvellement de sa concession (qui se termine en 2025). Le Stade de France possède plus de 80 000 places, et est une propriété de l’état, qui chercherait à s’en débarrasser. Une opportunité de taille donc pour le PSG, en sachant que la valeur du Stade de France est estimée à 600 M€. Un prix élevé donc, mais qui n’est pas plus cher que les possibles rénovations nécessaires du Parc des Princes.

Ce joueur qui a chambré le président du PSG https://t.co/W3jr86tDU2 pic.twitter.com/7bI3tq43W3 — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

La construction d’un nouveau stade