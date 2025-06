PSG - Désiré Doué : La rencontre insolite à l’étranger !

La rédaction

En balade à Los Angeles en marge de la Coupe du monde des clubs, Désiré Doué a vécu une scène insolite dans les rues de Beverly Hills. Accompagné de Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, le jeune Parisien a été interpellé par un influenceur TikTok. Une rencontre détendue qui a permis d’en savoir un peu plus sur ses inspirations… et son admiration pour Neymar.

Se détendant à Beverly Hills, aux États-Unis, Désiré Doué était accompagné de Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu pour profiter d'un peu de temps libre alors que le Mondial des clubs approche. En se baladant dans les rues de Los Angeles, les joueurs du PSG ont croisé un influenceur américain qui les a interpellés.

«Je suis juste venu me détendre» « Je m’appelle Jack, si ça ne te dérange pas, je cherchais quelque chose à te demander pour mon TikTok, ce sont des questions simples sur le football », commence l’influenceur aux 600 000 abonnés sur TikTok, Jack Banana, à qui Désiré Doué a répondu : « Je ne fais pas d’interview, je suis juste venu me détendre avec mes amis, merci beaucoup. »