PSG : Désiré Doué à Barcelone, c'est confirmé !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG s’attaque à un gros morceau en Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. Blessé depuis quelques semaines, Désiré Doué ne pourra pas être du déplacement comme cela était évoqué ces derniers jours. L’ancien Rennais va être un peu trop court, mais sa rééducation avance plutôt bien.

Après sa défaite contre l’OM (1-0), le PSG a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir. Le club de la capitale s’est imposé 2-0 contre l’AJ Auxerre, grâce à des réalisations de Lucas Beraldo et Illia Zabarnyi. De quoi se mettre en confiance avant d’affronter le FC Barcelone.

Désiré Doué vers un forfait contre le Barça Mercredi soir, c’est un match d’un tout autre niveau qui attend le PSG. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, pour le choc de cette deuxième journée de Ligue des champions. Malheureusement, d’après Le Parisien, Désiré Doué ne sera pas de la partie. La rééducation de l’attaquant français avance bien, mais il sera un peu trop court pour ce voyage en Espagne.