Projet XXL au PSG, le Qatar prépare une folie !

Alexis Brunet

Depuis des mois, le PSG n’arrête pas de répéter qu’il a pour ambition de quitter le Parc des princes, car la mairie de Paris ne souhaite pas lui vendre l’enceinte. Le club de la capitale réfléchit donc à quelles villes pourraient abriter son futur stade et Massy et Poissy semblent être en finale. Mercredi soir, le champion de France a d’ailleurs dévoilé les contours de son futur projet.

Le PSG au Parc des princes cela pourrait rapidement devenir une histoire ancienne. En effet, le club de la capitale a pour projet de quitter son enceinte actuelle, car la mairie de Paris n’est pas disposée à la lui vendre. Le champion de France prospecte donc pour trouver son bonheur ailleurs et deux villes ont attiré son regard.

« Nous voulons créer un lieu emblématique du football français » Le PSG réfléchit à la possibilité Poissy, mais l'autre option est de s’installer à Massy. Mercredi soir, le club de la capitale tenait justement une réunion publique devant environ 150 habitants de la ville et le but était de séduire l’auditoire. Le directeur des affaires immobilières du club, Nicolas Ramillon, a exposé le projet du champion de France. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Nous voulons être propriétaires et avoir une enceinte à la hauteur des grands clubs européens. Nous voulons créer un lieu emblématique du football français mais aussi un quartier vivant et animé toute l’année avec des logements, des espaces de loisirs, des commerces et des espaces verts. Si la ville de Massy est retenue, on le construira ensemble. »