Pogba débarque à Paris, un rendez-vous crucial est programmé

Paul Pogba est au cœur de nombreuses affaires. Accusé de dopage, le milieu de terrain de la Juventus s'est rendu au tribunal de Paris ce vendredi. L'international français va être confrontés aux cinq hommes, soupçonnés de l'avoir séquestré en mars 2022. Mis en examen il y a un an, Mathias Pogba n'a pas été convoqué.

Les galères continuent pour Paul Pogba. Le joueur de la Juventus a été testé positif à la testostérone en marge de la première journée de championnat face à l'Udinese le 20 aout dernier. Selon la presse italienne, le milieu de terrain aurait pris un médicament sur les conseils d'un ami médecin basé à Miami. Le champion du monde 2018 voudrait prouver qu'il a agi sans réelle volonté d'améliorer ses performances sportives. Une contre-expertise a été demandée et le verdict devrait être annoncé le 20 septembre prochain. Une affaire, qui intervient seulement quelques mois après le conflit l'opposant à son frère Mathias.

Paul Pogba convoqué au tribunal

Il y a maintenant un an, Mathias Pogba a été mis en examen pour tentative d'extorsion et association de malfaiteur criminels. Ce dernier est soupçonné d'avoir fait pression sur des proches de Paul, notamment sur son agente Rafaela Pimenta. Les maîtres-chanteurs lui auraient réclamé la somme de 13M€ en mars 2022. Depuis, cinq hommes ont été arrêtés et mis en examen pour séquestration et extorsion en bande organisée commise avec une arme, ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs criminelle. Ce vendredi, Paul Pogba s'est rendu au tribunal de Paris pour être confronté aux cinq suspects selon les informations de RMC.

Son frère n'a pas été convoqué