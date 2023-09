Dopage, scandale… Catastrophe en vue pour Paul Pogba ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Pogba est une nouvelle fois dans la tourmente après la révélation de son contrôle positif à la testostérone. Suspendu à titre conservatoire, l’international français encourt une absence beaucoup plus longue qui pourrait entraîner la fin de son aventure à la Juventus, autorisée légalement à résilier le bail de son joueur si la sanction était confirmée.

Le calvaire se poursuit pour Paul Pogba, embarqué depuis plus d’un an dans une affaire de chantage présumé dans laquelle est impliquée son frère et victime de blessures répétées qui l’empêchent d’enchaîner les matches. L’international français de 30 ans a été provisoirement suspendu après un contrôle positif à la testostérone survenu le 20 août dernier et encourt désormais quatre années de suspension. De son côté, la Juventus serait autorisée à résilier le bail de son joueur courant jusqu’en 2026 si la sanction de ce dernier était confirmée.

« C’est juste que le club puisse se protéger, et la résiliation du contrat est un scénario »

Interrogé par TV Play , l’avocat Gabriele Pezzano s’est prononcé sur la position de la Juventus dans cette affaire : « La convention collective prévoit la sanction pour dopage et la possibilité de suspendre le paiement du salaire, garantissant en tout état de cause le salaire minimum. Il est clair qu'il existe une relation entre la performance du joueur et le paiement de ses émoluments. Il est juste que le club puisse décider de se protéger. Il semblerait que cette possibilité ait déjà été envisagée par le club bianconero. C’est évident qu'il est juste que le club puisse se protéger et la résiliation du contrat est un scénario. »

« Il ne sera pas facile de prouver la non-intentionnalité »