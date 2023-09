C’est terminé pour une star de l’équipe de France, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Testé positif à la testostérone en marge du déplacement de la Juventus sur la pelouse de l'Udinese, Paul Pogba risque jusqu’à quatre ans de suspension pour dopage. Une affaire qui pourrait bien sonner la fin de sa carrière si la situation se confirme, comme l’assure Daniel Riolo, très inquiet pour l’avenir de Paul Pogba.

La carrière de Paul Pogba connaît un nouveau rebondissement. Après les blessures ou l'affaire avec son frère, le milieu de terrain de l'équipe de France a cette fois-ci été testé positif à la testostérone. Il risque donc jusqu'à 4 ans de suspension, ce qui pourrait bien signifier la fin de sa carrière comme le regrette Daniel Riolo.

«On peut dire que la dernière fois qu’on l’a vu jouer au foot, c’était l’Euro 2021»

« En club, on n’a plus réellement de souvenirs de lui, même époque Manchester. On peut dire que la dernière fois qu’on l’a vu jouer au foot, c’était l’Euro 2021. Il avait été remis sur pied par le staff des Bleus, mais avant si on fouille bien, il n’y avait pas de saison complète. Il faut quasiment remonter au premier passage Pogba-Juve avant 2018 pour voir de belles saisons complètes », confie le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Pour moi, c’est fini Pogba, il ne peut pas revenir»