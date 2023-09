Le cauchemar continue, Pogba risque très gros

Axel Cornic

Non retenu par Didier Deschamps avec l’équipe de France, Paul Pogba fait face à un énorme problème actuellement, puisqu’il a été contrôlé positif à la testostérone. Il risque une grosse sanction, puisque mes dernières indiscrétions parlent d’une suspension pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans, ce qui serait synonyme de fin de carrière pour le milieu de 30 ans.

C’est une nouvelle polémique qui frappe de plein fouet Paul Pogba. Déjà aux prises avec des blessures à répétition et une grosse affaire extra-sportive, le Français a été contrôlé positif à la testostérone et pourrait bien être contraint de faire une croix sur la suite de sa carrière.

Mbappé - PSG : La promesse qui change tout https://t.co/C3NQ1vQgpM pic.twitter.com/QcapFEayyx — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Pogba doit prouver son innocence

Si l’on s’en tient aux derniers exemples de dopage avéré, il pourrait bien se voir infliger jusqu’à quatre ans de suspension, ce qui serait une véritable catastrophe. En attendant, Sky Sport Italia annonce qu’il a quelques jours pour prouver son innocence, sachant qu’il a déjà été suspendu a titre provisoire dès l’annonce de son contrôle positif.

La Juventus pourrait annuler son contrat