Il l'annonce, c'est terminé pour Pogba

Déjà aux prises avec de nombreux pépins physiques depuis plus d’un an, sans parler de ses problèmes extra-sportifs, Paul Pogba doit faire face à une nouvelle polémique. Le milieu de terrain de 30 ans a été contrôlé positif à la testostérone avant la 1ere journée de Serie A et risque une très grosse suspension.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde il y a quelques années encore, Paul Pogba vit un véritable calvaire. Le Français enchaîne en effet les blessures, doit faire également face à la justice dans une affaire qui l’oppose à son propre frère et n’a toujours pas retrouvé une place de titulaire à la Juventus. Pour ne rien arranger, un nouveau grave problème s’est mis en travers de sa route…

Pogba contrôlé positif à la testostérone

Ce lundi, la presse italienne a annoncé que Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone, après un contrôle subi le 20 août dernier. Des informations rapidement confirmées, avec la Juventus qui a publié un communiqué quelques heures après. « La Juventus Football Club communique qu'aujourd'hui le footballeur Paul Labile Pogba a reçu, de la part du Tribunal national antidopage, la mesure de suspension préventive suite au résultat positif des tests effectués le 20 août 2023. Le club se réserve le droit d'évaluer les prochaines étapes de la procédure » a déclaré le club turinois.

« On n'a plus trop de souvenirs de lui, même à l'époque Manchester United »

Suspendu provisoirement, Paul Pogba risque une sanction d’une à quatre années si les contrôles sont validés dans les prochains jours. Un véritable coup de massue, qui pourrait bien être synonyme de fin de carrière pour le Français. « Pogba en club, on n'a plus trop de souvenirs de lui, même à l'époque Manchester United. On peut dire que la dernière fois qu'on l'a vu jouer au foot, c'est à l'Euro 2021 où il avait été remis sur pied par le staff des Bleus » a analysé Daniel Riolo ce lundi, dans l’ After Foot .

