Pogba dans la tourmente, il passe aux aveux

Jean de Teyssière

Paul Pogba est, une fois de plus, dans la tourmente. L'international français vit un vrai calvaire depuis plus d'un an, entre ses blessures, la polémique du marabout, la passe d'armes avec son frère... Désormais, c'est dans une affaire de dopage que le milieu de la Juventus est plongé et il aurait avoué à ses dirigeants avoir consommé cette substance illicite.

La carrière de Paul Pogba est en train de prendre un tournant tragique. Le 20 août dernier, le milieu de terrain de la Juventus a été contrôlé positif à la testostérone. Résultat, le joueur de 30 ans risque entre deux et quatre ans de suspension, une éternité, surtout à cet âge. La Juventus est en droit de résilier son contrat, et vu les récents aveux de « La Pioche », c'est bien ce qui pourrait se passer...

Pris consciente ou inconsciente de la testostérone ?

Les faits de dopage sont certes avérés mais il reste encore un mystère à élucider. La prise de testostérone de la part de Paul Pogba était-elle consciente ? Cet été, aux États-Unis un « ami médecin » propose à Paul Pogba d'ingérer un complément alimentaire à base de testostérone. Les règles relatives au dopage ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en Europe et Paul Pogba aurait pris ce complément alimentaire sans en informer son club. Contrôlé quelques jours plus tard lors de la première journée de Serie A, au cours de laquelle il était resté sur le banc, Pogba a donc été testé positif. Une contre-analyse va avoir lieu et si du côté de son entourage, on assure que cette prise était inconsciente, Pogba devra maintenant le prouver.

Pogba vit un enfer, son remplaçant déniché en Ligue 1 ? https://t.co/zVHXwdtecf pic.twitter.com/o0E3ft4nD7 — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Pogba avoue avoir pris de la testostérone