Pierre Ménès sur Canal+ : Le coup de fil qui lui a changé la vie !

Pendant plusieurs années, Pierre Ménès a été la figure de Canal+ et du Canal Football Club. Travaillant auparavant sur M6, le journaliste sportif a donc rejoint la chaine cryptée en 2009. Le début d'une nouvelle aventure pour Pierre Ménès qui le reconnait aujourd'hui : l'appel de Cyril Linette pour le recruter sur Canal+ lui a changé la vie.

Ayant commencé sa carrière de journaliste sportif dans la presse écrite, notamment à L'Equipe, Pierre Ménès a ensuite rejoint la télévision. C'est ainsi qu'il faisait notamment partie de la bande à Estelle Denis sur M6... jusqu'en 2009. Ça a ensuite pris une autre tournure pour Pierre Ménès qui a signé chez Canal+ pour devenir notamment la figure de proue du Canal Football Club pendant plusieurs saisons.

L'appel de Canal+ a marqué Pierre Ménès ! Pour BBH ITW, Pierre Ménès a raconté comment il est arrivé sur Canal+. Il a alors confié : « Quel moment a marqué un tournant dans ma carrière ? Le jour où Cyril Linette, qui était directeur des sports de Canal, m’a appelé et m’a demandé si on pouvait déjeuner ensemble. J’ai dit oui, un déjeuner gratuit, pourquoi pas ».