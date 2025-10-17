Pierre Ménès réagit sur Zack Nani, «c’est vraiment nul»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Fédération Française de Football a finalement décidé d’accorder les droit de diffusion des matchs de l’équipe de France espoirs au youtubeur Zack Nani plutôt qu’à Ligue 1 +. Un choix qui fait débat et qui questionne notamment Pierre Ménès.

La nouvelle a été officialisée dimanche dernier : c’est donc Zack Nani qui a obtenu la diffusion des matches de l'équipe de France Espoirs, peu après avoir déjà obtenu les droits de la Saudi Pro League. Un choix fort de la part de la FFF et qui a pris beaucoup de monde de court, notamment Pierre Ménès qui y voit une sorte de règlement de compte avec la LFP étant donné que Ligue 1 + était également dans la course.

« Je n’ai rien contre Zack Nani, mais… » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès livre son point de vue sur la question : « Je n’ai rien contre Zack Nani, je n’ai rien pour non plus. J’avoue que je ne le connais pas et que je ne regarde pas ses trucs. Mais je trouve que c’est un choix quand même incroyablement inexplicable. Tu avais l’occasion d’accorder un contenu supplémentaire à la chaine Ligue 1 + plutôt que de mettre ça sur un youtubeur, aussi puissant soit-il. Je trouve que c’est un très mauvais signal envoyé par la FFF », estime l’ancien consultant de Canal +.