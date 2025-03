Pierre Ménès porte plainte, elle sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an de cela, Marie Portolano, aujourd’hui sur France Télévisions, sortait un livre dans lequel elle revenait notamment sur l’épisode de l’agression sexuelle de Pierre Ménès, sans pour autant citer le nom du journaliste sportif. C’est suite à cela qu’une plainte avait été déposée pour diffamation. Une action en justice à laquelle a répondu Marie Portolano.

A la sortie du livre de Marie Portolano, « Je suis la femme du plateau », Pierre Ménès était plus remonté que jamais. « J’ai tout perdu avec cette histoire. Ça fait trois ans que mon téléphone ne sonne plus. J’y ai laissé mon honneur, mon travail, ma santé. Je ne vois pas ce que Marie Portolano veut de plus. Il faut qu’elle me laisse tranquille maintenant. Je suis fatigué de tout ça », avait-il annoncé au Parisien. La décision avait également été prise par le journaliste sportif de porter plainte pour diffamation.

« C’est la première fois qu’on porte plainte contre moi »

Récemment invitée du Figaro TV, Marie Portolano est revenu sur l’histoire avec Pierre Ménès. Interpellée sur cette plainte, l’ancienne du groupe Canal+ a alors répondu : « J’ai pris connaissance de cette plainte ? Non pas encore. J’ai su qu’il l’avait fait, mais je n’ai pas encore été notifiée. Je ne sais pas comment ça se passe, c’est la première fois qu’on porte plainte contre moi ».

« Je pense qu’il n’a pas lu le livre »

Par ailleurs, Marie Portolano a également lâché à propos de Pierre Ménès : « Je pense qu’il n’a pas lu le livre. S’il avait lu le livre, il aurait constaté que je passe l’intégralité du livre à l’excuser. Concrètement, j’explique que ce n’est pas lui le problème, que le problème c’est le système. Donc je dis constamment que Pierre est victime également de ce système. Donc je pense que la personne qui lui a conseillé de porter plainte n’a pas lu l’intégralité du livre ».