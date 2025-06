Pierre Ménès - Kylian Mbappé : L’étonnant rapprochement !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès répond chaque semaine aux questions des internautes. Lundi, il a réagi à une remarque sur son look, et plus précisément sur ses lunettes de soleil, semblables à celles de Kylian Mbappé. Un clin d’œil involontaire selon l’ancien journaliste, admiratif du joueur, mais pas au point de l’imiter.

Le style de Kylian Mbappé fait des émules, mais pas celui de Pierre Ménès. Du moins, pas volontairement. Dans sa dernière vidéo YouTube, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a répondu au commentaire d’un internaute qui notait une ressemblance entre ses lunettes de soleil et celles de Mbappé. La réponse a été aussi directe qu’amusée.

« Je l’aime beaucoup, mais... » « C’est un hasard, j’ai apprécié ce modèle. J’aime bien la marque Oakley. J’ai vu que c’était le modèle de prédilection de Kylian. Je l’aime beaucoup, mais pas au point d’acheter ses lunettes et de m’habiller chez Dior » a confié Ménès ce lundi.