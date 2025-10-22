Pierre Ménès contre-attaque : La nouvelle accusation de racisme sortie de nulle part

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès s’est récemment montré critique à l’encontre de Kang-in Lee, qui peine à s’illustrer sous le maillot du PSG, des propos qui ont fait parler sur les réseaux sociaux, un internaute le taxant même de racisme anti-asiatique. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club, indigné par cette accusation, a fermement rejeté ces allégations.

Lee Kang-in n’a pas profité des récentes absences en attaque pour s’illustrer au PSG. Depuis son but contre Tottenham en Supercoupe d’Europe, l’international sud-coréen ne s’est plus montré décisif, lui qui reste pourtant sur trois titularisations consécutives en Ligue 1. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès s’est montré critique à l’encontre du joueur de 24 ans.

Kang-In Lee, un « cas désespéré » pour Pierre Ménès « Cette rotation est bonne pour Mayulu et Zaïre-Emery, mais après tu as les cas désespérés de l’équipe comme Beraldo, Kang-In Lee, Ramos, qui on le sait, sont toujours des remplaçants », a notamment jugé Pierre Ménès, estimant que le Sud-Coréen devrait jouer davantage dans l’entrejeu. « C'est moins bien sur les postes offensifs car ce qu'il fait est trop mièvre, ajoute l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Il ne prend pas assez de risques et il n'est pas assez décisif, il ne tire pas assez au but. Il ne joue pas assez vers l'avant. Sur 10 ballons, il va en jouer 8 vers l'arrière. C'est moins gênant au milieu, avec le jeu de possession du PSG. »