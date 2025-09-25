Pierre Ménès - Bertrand Latour : Ça part au clash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors d'un débat sur la multipropriété, Bertrand Latour n'a pas hésité à critiquer le modèle mis en place par BlueCo estimant que Strasbourg était devenu le « centre de formation de Chelsea ». Une analyse qui a visiblement choqué Pierre Ménès, très proche du président du club alsacien Marc Keller.

Le débat sur la multipropriété est animé depuis quelques mois en France, notamment depuis que BlueCo a racheté Strasbourg, peu de temps après avoir repris Chelsea. Et bien que sur le plan sportif, cela porte ses fruits, sur le long terme, Bertrand Latour craint que le club alsacien ne devienne le « centre de formation de Chelsea ». Une sortie qui n'a pas du tout plus à Pierre Ménès, très proche de Marc Keller, le président de Strasbourg.

Pierre Ménès répond à Bertrand Latour « Les déclarations de Betrand Latour… Pfff… Il y a Philippe Carayon qui, sur la même chaîne, a fait un édito dithyrambique sur BlueCo… », s'agace l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.