Pierre Ménès : La «réponse violente» de Strasbourg !

Transféré à Chelsea pour la saison prochaine, Emmanuel Emegha a provoqué la colère des supporters de Strasbourg. Alors que certains ont critiqué son possible manque d’investissement, le capitaine du club alsacien a de nouveau marqué ce dimanche. De quoi lâcher une réponse violente aux critiques à son égard selon Pierre Ménès.

Le RC Strasbourg réalise un superbe début de saison. Ce dimanche après-midi, le club alsacien s’est imposé sur la pelouse du Paris FC (2-3). Entré en jeu en seconde période, Emmanuel Emegha, nouveau capitaine de la formation de Liam Rosenior, a permis aux siens de prendre les devants avec un nouveau but, qu'il a célébré en brandissant son maillot.

Des critiques fusent envers Strasbourg et Emegha Alors que son transfert vers Chelsea à l’issue de la saison a été confirmé, certains supporters n’ont pas hésité à critiquer la gestion du club strasbourgeois, qui pour rappel, est lié aux Blues par l’intermédiaire de BlueCo. Une protestation qui n’a d’ailleurs pas plu au président Marc Keller, qui n’a pas apprécié qu’on puisse remettre en cause l’investissement de l’attaquant néerlandais envers son club.