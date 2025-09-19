Strasbourg - PSG : Jackpot, il annonce un énorme coup sur le mercato !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, le Racing Club de Strasbourg a été racheté par le groupe BlueCo, qui possède également Chelsea. Cela représente donc une puissance financière importante pour le club alsacien, qui en a profité pour faire de nombreux recrutements cet été. Cela ne plaît toutefois pas à certains supporters du RCS, mais selon l’agent Ali Barat, cela ne peut être que bénéfique et il prend notamment comme comparaison ce que le Qatar a fait avec le PSG.

Cet été, outre le PSG et l’OM, Strasbourg a été le grand animateur du mercato en France. Le club alsacien s’est renforcé fortement à tous les postes, profitant de la force de frappe de son nouveau propriétaire BlueCo, qui possède également Chelsea et qui a d’ailleurs prêté de nombreux joueurs aux pensionnaires de la Meinau.

La puissance financière de BlueCo pose question Malheureusement, l’arrivée de BlueCo à la tête de Strasbourg ne plaît pas à tous. Certains supporters du Racing Club ont peur que leur club perde en identité et qu’il ne soit qu’un tremplin pour certains joueurs en vue d’une future signature à Chelsea. Alors qu’il a réalisé plusieurs transferts avec Strasbourg cet été, l’agent Ali Barat a été interrogé sur le sujet par Foot Mercato. Ce dernier comprend les doutes, mais pousse le débat plus loin. « Je comprends le débat. Chaque fois que de grands groupes financiers entrent dans le football, il y aura toujours des questions. Mais ce qui compte, c’est de savoir si le club bénéficie d’une meilleure infrastructure, de meilleures opportunités pour les joueurs et de plus de compétitivité. C’est ainsi que les gens devraient en juger, avec le temps. »