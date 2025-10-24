Pierre Ménès accusé de racisme, la surprenante défense avec Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques semaines de cela, Pierre Ménès avait déclenché une vive polémique suite à certains de ses propos, notamment sur l'équipe de France. Accusé alors d'être raciste, le journaliste sportif s'est défendu face à ces attaques. Et c'est ainsi qu'il a notamment utilisé le cas de Kylian Mbappé pour nier ce dont on l'accuse.

Voilà des propos qui ont fait beaucoup de bruit ! Dans une récente interview, Pierre Ménès avait fait polémique, balançant notamment à propos de l'équipe de France : « Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs ». Rapidement, les accusations de racisme ont fusé à l'encontre de Pierre Ménès, qui s'est retrouvé attaqué de tous les côtés.

« Compliqué d’être un immonde raciste d’un côté et de l’autre, d’être le défenseur numéro 1 de Kylian Mbappé » Pour BBH ITW, Pierre Ménès est revenu sur cette affaire. Accusé de racisme, il s'est alors défendu en utilisant... Kylian Mbappé. « C’est quand même compliqué d’être un immonde raciste d’un côté et de l’autre, d’être le défenseur numéro 1 de Kylian Mbappé », a-t-il d'abord lâché.