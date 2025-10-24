Pierre Ménès accusé de racisme, la surprenante défense avec Kylian Mbappé !

Il y a quelques semaines de cela, Pierre Ménès avait déclenché une vive polémique suite à certains de ses propos, notamment sur l'équipe de France. Accusé alors d'être raciste, le journaliste sportif s'est défendu face à ces attaques. Et c'est ainsi qu'il a notamment utilisé le cas de Kylian Mbappé pour nier ce dont on l'accuse.
Voilà des propos qui ont fait beaucoup de bruit ! Dans une récente interview, Pierre Ménès avait fait polémique, balançant notamment à propos de l'équipe de France : « Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs ». Rapidement, les accusations de racisme ont fusé à l'encontre de Pierre Ménès, qui s'est retrouvé attaqué de tous les côtés.
« Compliqué d’être un immonde raciste d’un côté et de l’autre, d’être le défenseur numéro 1 de Kylian Mbappé »
Pour BBH ITW, Pierre Ménès est revenu sur cette affaire. Accusé de racisme, il s'est alors défendu en utilisant... Kylian Mbappé. « C’est quand même compliqué d’être un immonde raciste d’un côté et de l’autre, d’être le défenseur numéro 1 de Kylian Mbappé », a-t-il d'abord lâché.
« Les gens ne font pas la part des choses »
Pierre Ménès a poursuivi, expliquant : « Il cumule les deux désavantages d’avoir un père camerounais et une mère algérienne. Donc, à un moment donné, je suis l’immonde raciste ou le défenseur numéro 1 de Mbappé ? Les gens ne font pas la part des choses ».