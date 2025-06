«Pas amis», Lionel Messi balance sur Cristiano Ronaldo !

La rédaction

Actuellement engagé avec l’Inter Miami pour la Coupe du monde des clubs, Lionel Messi s’est confié sur sa rivalité légendaire avec Cristiano Ronaldo. Sans détour, l’Argentin a évoqué le respect mutuel… mais aussi l’absence de lien d’amitié. Une sortie qui répond indirectement aux propos récents de CR7, qui affirmait garder de l’affection pour son ancien rival.

Alors qu’il dispute la Coupe du monde des clubs avec l’Inter Miami, et qu’il vient de s’offrir le FC Porto (2-1), Lionel Messi s’est exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo, au micro de DSPORTS, en marge de la compétition aux Etats-Unis : « La compétition entre nous se déroulait sur le terrain et chacun de nous s’efforçait de donner le meilleur de lui-même pour son équipe, à chaque instant et à chaque endroit où il se trouvait. Mais bien sûr, tout cela reste, comme toujours, sur le terrain. Ensuite, nous redevenons deux personnes normales. »

«Nous ne sommes pas amis» Lionel Messi en a alors profité pour clarifier la nature de sa relation avec Cristiano Ronaldo : « Nous ne sommes pas amis, bien sûr, car nous ne passons pas de temps ensemble. Mais ce que nous partageons se fait toujours dans un cadre de grand respect. J’ai une immense admiration pour ce qu’il a accompli dans sa carrière, et pour ce qu’il continue à faire, car il joue encore au plus haut niveau. Il n’y a rien d’étrange à cela : c’est normal, et c’est ainsi que les choses devraient toujours être. »