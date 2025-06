PSG - Luis Enrique : La révélation surprenante !

Pour son deuxième match dans la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontait Botafogo et le résultat a été surprenant. Après avoir étrillé l’Atlético de Madrid 4-0, le club de la capitale a cette fois chuté en s’inclinant 1-0 contre la formation brésilienne. Après la rencontre, Luis Enrique a rendu hommage à son adversaire en affirmant que c’était peut-être la meilleure équipe affrontée par le PSG cette saison.

La déclaration surprenante de Luis Enrique

Forcément, au coup de sifflet final, les Parisiens étaient quelque peu déçus, mais la déclaration de Luis Enrique va peut-être atténuer leur amertume. Le coach du PSG a tout simplement déclaré au micro de DAZN que Botafogo était peut-être le club le plus fort que le club de la capitale a affronté cette saison. « Je crois que c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a affrontée cette saison. Ça a été très difficile pour nous de créer des situations de but. Cette phase défensive, on la connaît très bien. C'est vraiment typique des équipes qui essaient de défendre. On n'a pas été très inspiré, c'est une compétition très difficile. Il reste 90 minutes et il peut encore se passer beaucoup de choses. »