Panique à l’OM, De Zerbi va changer !

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM reçoit Le Havre au Vélodrome. Pour ce match de Ligue 1 juste après la trêve internationale, Roberto De Zerbi va faire quelques rotations. L’entraîneur marseillais avait affirmé en conférence de presse qu’il y allait avoir du turnover afin d’éviter les blessures et c’est confirmé. Dans les buts, Jeffrey de Lange devrait par exemple être titularisé à la place de Geronimo Rulli.

Actuellement, l’OM est en très grande forme. Les joueurs de Roberto De Zerbi sont dans une série de quatre matchs consécutifs sans défaite, ce qui leur permet notamment d’être deuxièmes en championnat, avec seulement un point de retard sur le PSG.

L’OM reçoit Le Havre samedi L’OM espère donc que sa bonne série va continuer et pour cela il faudra battre Le Havre. Le club phocéen reçoit samedi soir le HAC au Vélodrome, qui est actuellement quatorzième de Ligue 1 et qui reste sur quatre matches sans victoires. Un match à la portée des Marseillais, même si quelques changements sont à prévoir.