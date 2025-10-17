Joker à l’OM : De Zerbi a choisi son renfort, c’est fait !

Pour pallier l’absence sur blessure de Facundo Medina, indisponible pour deux mois, l’Olympique de Marseille a décidé d’intégrer Ulisses Garcia à sa liste UEFA pour la Ligue des champions. Ce vendredi, RMC a révélé que l'UEFA avait approuvé cette requête, permettant à Roberto De Zerbi d’utiliser le défenseur suisse pour les prochaines rencontres européennes.
Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Facundo Medina connaît des débuts compliqués à l’OM. Sorti sur blessure face à l’Ajax Amsterdam (4-0) avant la trêve internationale du mois d’octobre, le défenseur argentin souffre d’une entorse de la cheville droite et sera absent pendant deux mois.
Garcia remplace Medina
Pour faire face à ce coup dur, on apprenait il y a quelques jours que l’Olympique de Marseille avait décidé de remplacer Facundo Medina par Ulisses Garcia, initialement mis de côté par Roberto De Zerbi, pour sa liste UEFA. Une requête acceptée par l’instance européenne du football.
Un seul joker par club
RMC révèle ce vendredi que l’UEFA a autorisé l’OM à intégrer Ulisses Garcia dans sa liste pour les prochaines rencontres de Ligue des champions. Le club a donc utilisé son seul « joker », disponible en cas d'absence d’un joueur d’une durée minimum de 60 jours. Medina ne pourra donc pas rejouer en Ligue des champions avant cette période, même s’il se rétablit avant.