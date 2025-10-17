Joker à l’OM : De Zerbi a choisi son renfort, c’est fait !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour pallier l’absence sur blessure de Facundo Medina, indisponible pour deux mois, l’Olympique de Marseille a décidé d’intégrer Ulisses Garcia à sa liste UEFA pour la Ligue des champions. Ce vendredi, RMC a révélé que l'UEFA avait approuvé cette requête, permettant à Roberto De Zerbi d’utiliser le défenseur suisse pour les prochaines rencontres européennes.

Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Facundo Medina connaît des débuts compliqués à l’OM. Sorti sur blessure face à l’Ajax Amsterdam (4-0) avant la trêve internationale du mois d’octobre, le défenseur argentin souffre d’une entorse de la cheville droite et sera absent pendant deux mois.

Garcia remplace Medina Pour faire face à ce coup dur, on apprenait il y a quelques jours que l’Olympique de Marseille avait décidé de remplacer Facundo Medina par Ulisses Garcia, initialement mis de côté par Roberto De Zerbi, pour sa liste UEFA. Une requête acceptée par l’instance européenne du football.