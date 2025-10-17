De Zerbi - OM : Avertissement lancé au PSG de Luis Enrique !

Axel Cornic

Après la crise des premières journées, l’Olympique de Marseille a réalisé un excellent mois de septembre den Ligue 1, avec notamment la victoire dans le Classico face au Paris Saint-Germain (1-0). Mais le plus dur arrive puisqu’il va désormais falloir confirmer, puisque le Championnat reprend ce samedi, avec la réception du Havre.

La trêve internationale est enfin terminée. Les Championnat domestiques vont reprendre leurs droits à partir de ce week-end et c’est notamment le cas de la Ligue 1, où l’OM continue de rêver. Les hommes de Roberto De Zerbi sont en effet deuxièmes au classement, avec un seul point de retard sur le leader parisien.

La course poursuite repart pour l’OM Présent lors de la conférence de presse de ce vendredi, le coach de l’OM a annoncé la couleur avant la reprise. « Le Havre est une bonne équipe, même s'ils ont perdu quelques matches, mais ils n'ont pas pris beaucoup de buts » a déclaré Roberto De Zerbi, dont l’équipe reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1.