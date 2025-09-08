OM - Transfert à 35M€ : Le grand retour annoncé sur les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a négocié pendant de longues semaines avec le Feyenoord Rotterdam pour attirer Igor Paixao. Le Brésilien a finalement rejoint Marseille contre environ 35M€, mais il est arrivé blessé. L’attaquant était donc aux soins depuis quelques semaines, mais il vient d’annoncer officiellement son retour à travers une story postée sur Instagram.

Après une saison du côté d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de faire son retour à l’OM cet été. Une belle opération réalisée par Pablo Longoria, mais cela n’est peut-être pas le plus gros coup de l’été à Marseille. En effet, le club phocéen s’est également offert Igor Paixao, qui est arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam contre environ 35M€.

Paixao n’a toujours pas joué avec l’OM Contrairement à Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao aura donc coûté une grosse somme d’argent à l’OM. Les supporters marseillais sont donc impatients de voir ce que vaut le Brésilien sur un terrain, mais ils n’en ont pas encore eu la chance. L’attaquant est arrivé blessé dans le sud de la France et il n’a donc pas encore disputé le moindre match avec le club phocéen.