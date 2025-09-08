Polémique avec Dembélé : La réponse cash envoyée au PSG !

Alexis Brunet

Vendredi, lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine, le PSG a malheureusement perdu sur blessure Ousmane Dembélé. L’attaquant sera absent entre six et huit semaines et cela a fortement énervé le club de la capitale qui avait prévenu le staff médical des Bleus de la fragilité de son joueur. Afin d’apaiser les tensions dans ce dossier, Philippe Diallo a décidé d’écrire à Nasser Al-Khelaïfi.

Le 14 septembre prochain, le PSG recevra le RC Lens au Parc des princes. Une rencontre que ne disputera malheureusement pas Ousmane Dembélé. L’attaquant loupera le match contre le club du nord de la France et de nombreux autres car il s’est blessé avec les Bleus lors de l’affrontement contre l’Ukraine vendredi. Aux dernières nouvelles, l’ancien Barcelonais sera absent entre six et huit semaines.

Le PSG est furieux contre Deschamps Forcément, le PSG n’est pas très content de perdre l’un de ses joueurs majeurs pour de nombreuses semaines. Le club de la capitale est d’autant plus énervé qu’il avait prévenu le staff médical de l’état physique d’Ousmane Dembélé, qui était fragile après avoir déjà dû quitter le terrain sur blessure contre Toulouse. Cela n’a donc pas été pris en compte, entraînant malheureusement les conséquences que l’on connait aujourd’hui.