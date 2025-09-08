Polémique avec Dembélé : La réponse cash envoyée au PSG !

Vendredi, lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine, le PSG a malheureusement perdu sur blessure Ousmane Dembélé. L’attaquant sera absent entre six et huit semaines et cela a fortement énervé le club de la capitale qui avait prévenu le staff médical des Bleus de la fragilité de son joueur. Afin d’apaiser les tensions dans ce dossier, Philippe Diallo a décidé d’écrire à Nasser Al-Khelaïfi.
Le 14 septembre prochain, le PSG recevra le RC Lens au Parc des princes. Une rencontre que ne disputera malheureusement pas Ousmane Dembélé. L’attaquant loupera le match contre le club du nord de la France et de nombreux autres car il s’est blessé avec les Bleus lors de l’affrontement contre l’Ukraine vendredi. Aux dernières nouvelles, l’ancien Barcelonais sera absent entre six et huit semaines.
Le PSG est furieux contre Deschamps
Forcément, le PSG n’est pas très content de perdre l’un de ses joueurs majeurs pour de nombreuses semaines. Le club de la capitale est d’autant plus énervé qu’il avait prévenu le staff médical de l’état physique d’Ousmane Dembélé, qui était fragile après avoir déjà dû quitter le terrain sur blessure contre Toulouse. Cela n’a donc pas été pris en compte, entraînant malheureusement les conséquences que l’on connait aujourd’hui.
Philippe Diallo a écrit à Nasser Al-Khelaïfi
C’est dans ce contexte brûlant entre le PSG et l’équipe de France que Philippe Diallo, le président de la FFF, a décidé d’écrire à Nasser Al-Khelaïfi, d’après les informations de L’Équipe. Le boss du football français prône un apaisement des tensions dans cette affaire, mais il a également rappelé qu’il avait une « confiance absolue dans le staff des Bleus », tout en affirmant que « l'équipe de France était au-dessus de tout ». Philippe Diallo a également abordé la question du calendrier international qui contient trop de matches selon lui. Reste à voir quelle sera la réponse du président du club de la capitale et si cela suffira à faire revenir le calme entre les différentes parties.