Accusation de racisme : Pierre Ménès hallucine !

Depuis quelques jours maintenant, Pierre Ménès fait l’objet d’une polémique. L’ancien consultant de Canal+ a tenu des propos osés, indiquant notamment que son fils avait été victime de discrimination et faisant un parallèle assez douteux avec les joueurs de l’équipe de France. Le journaliste a donc été très surpris par l’accueil qui lui a été réservé au Maroc.

Pierre Ménès est au coeur d’une nouvelle polémique depuis quelques jours. Invité de TV Liberté, l’ancien consultant de Canal+ y a évoqué l’expérience footballistique de son fils, alors âgé de 11 ans. Et le journaliste a tenu des propos osés, indiquant que son enfant avait été victime de discrimination en raison de sa couleur de peau. Il s’est également permis un parallèle avec les joueurs de l’équipe de France.

En plein scandale, Pierre Ménès s'envole pour le Maroc ! « Il me dit “ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon, et ils ne prennent pas la douche avec moi”. [...] Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs » a notamment lancé Pierre Ménès. Ce dernier a donc été agréablement surpris par l’accueil qui lui a été réservé lors de son voyage au Maroc pour assister au match contre le Niger ce vendredi.