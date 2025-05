OM : Départ à l'étranger, c'est validé !

Alexis Brunet

Samedi 10 mai, l’OM se déplace sur la pelouse du Havre pour l’avant-dernière journée de Ligue 1. Les Marseillais sont actuellement deuxièmes du championnat, avec un point d’avance sur l’AS Monaco, et ils veulent absolument se qualifier pour la Ligue des champions. Pour y parvenir, Roberto De Zerbi a décidé d’amener son groupe en mise au vert du côté de Rome. Un choix qu’a validé Jonathan Rowe.

Il ne reste plus que deux matches à l’OM, deux matches pour atteindre l’objectif principal, la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Marseillais espèrent retrouver la plus grande des coupes d’Europe et, pour y parvenir, ils ont décidé de mettre les grands moyens. Cela fait notamment plusieurs jours que Roberto De Zerbi a décidé d’emmener tout son groupe en Italie pour une grande mise au vert. L’objectif est de resserrer les liens entre les joueurs et d’être totalement focus sur la fin de saison.

Rowe valide la mise au vert en Italie

Avant d’affronter Le Havre ce samedi, Jonathan Rowe s’est présenté en conférence de presse. L’attaquant a notamment été interrogé sur l’initiative de Roberto De Zerbi d’avoir emmené son groupe du côté de Rome. Un choix que valide totalement l’attaquant marseillais. Ses propos sont rapportés par La Provence. « Je n'avais jamais été en Italie avant dans ma vie et j'ai eu le plaisir de fêter mon anniversaire là-bas. C'est toujours intéressant de s'entraîner dans un nouveau contexte, un nouvel environnement. Tout le monde a pu voir que ça avait porté ses fruits. En nous rendant plus soudés et plus unis. »

Le Havre puis Rennes

Pour décrocher son billet pour la prochaine Ligue des champions, l’OM va devoir gérer à la perfection ses deux derniers matches. Cela passera donc d’abord par un déplacement sur la pelouse du Havre samedi soir, puis par la réception du Stade Rennais lors de la dernière journée de Ligue 1, le 17 mai prochain, avec peut-être à la clé une grande joie pour le club phocéen.