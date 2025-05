OM : Grande nouvelle pour De Zerbi

La rédaction

Toujours invaincu depuis son arrivée, Amine Gouiri a déjà inscrit huit buts en douze matchs avec l’OM. Déterminé à poursuivre sur sa lancée, l’attaquant algérien veut encore marquer pour offrir la Ligue des champions au club. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, à l’approche d’une fin de saison décisive face au Havre et à Rennes.

Lors de la 32ᵉ journée de Ligue 1, l’OM a manqué sa chance de prendre une sérieuse option sur sa qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi affrontaient Lille et, si l’ouverture du score d’Amine Gouiri a permis à l’OM d’y croire, une erreur de Geronimo Rulli a fait perdre 2 points à l’OM, qui concède le match nul (1-1).

«J'espère en mettre encore quelques-uns»

Avec ce but face aux Lillois, Amine Gouiri inscrit sa huitième réalisation en douze matchs sous les couleurs de l’OM. Une adaptation rapide pour l’international algérien, qui est revenu sur son début d’aventure olympienne dans un entretien accordé à l’AFP :

«Je suis très content. J'avais dit qu'être décisif dix fois, ce serait bien. Et j'y suis. On sait que nous, les attaquants, on n'est jamais rassasiés. Je ne me focalise pas sur ça, parce que quand on veut trop marquer on passe parfois à côté. Mais marquer, ça nourrit la confiance. Contre Brest, après mon troisième but, je voulais le quatrième. Il reste deux matchs, j'espère en mettre encore quelques-uns.»

Bonne nouvelle pour l’OM !

Amine Gouiri n’est donc pas rassasié et a encore faim de buts dans ce sprint final pour la Ligue des champions. Une bonne nouvelle pour l’OM et Roberto De Zerbi, qui auront besoin d’un Amine Gouiri au meilleur de sa forme face au Havre et à Rennes pour s’assurer la qualification. Avec seulement 2 points d’avance sur le cinquième du championnat, l’OM n’a pas le droit à l’erreur dans cette fin de saison et doit absolument gagner ce samedi.